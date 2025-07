Mercato Lazio, Perinetti ne parla: «Una grande sorpresa. Dovrà cercare di arrivare a gennaio e poi...»

Mercato Lazio, Perinetti: «Una grande sorpresa. Dovrà cercare di arrivare a gennaio e poi…». Le dichiarazione del dirigente

In un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, Giorgio Perinetti, dirigente sportivo con una lunga carriera in società come Palermo, Venezia e Bari, ha commentato la situazione attuale del calciomercato in Serie A, soffermandosi in particolare sulle criticità di alcuni club. Tra questi, anche la Lazio, guidata da Maurizio Sarri, tecnico toscano dallo stile di gioco propositivo e noto per il suo passato vincente con Napoli, Chelsea e Juventus.

Secondo Perinetti, il club biancoceleste si trova in una fase delicata: attualmente, la società ha il mercato bloccato e non è nelle condizioni di effettuare operazioni in entrata. Questo scenario limita fortemente la programmazione tecnica in vista della prossima stagione, rendendo complicato rinforzare la rosa a disposizione di Sarri. Il blocco, che non è stato ancora chiarito nei dettagli ufficiali, potrebbe essere legato a questioni amministrative o finanziarie che la dirigenza sta cercando di risolvere.

La Lazio, reduce da un’annata con alti e bassi, ha l’obiettivo di ritrovare stabilità e competitività, ma senza la possibilità di nuovi acquisti, diventa difficile soddisfare le richieste tecniche dell’allenatore. Sarri, noto per la sua attenzione alla costruzione dal basso e all’organizzazione tattica, necessita di profili specifici per implementare al meglio il suo sistema di gioco.

Perinetti ha sottolineato come questa situazione non riguardi solo la Lazio, ma sia sintomatica delle difficoltà che molti club italiani stanno affrontando in un mercato sempre più complesso e influenzato da regole stringenti e bilanci da tenere sotto controllo.

PAROLE – «Il mercato bloccato della Lazio? Una grande sorpresa che non fa fare i salti di gioia a Sarri. Dovrà cercare di arrivare a gennaio per poi apporterà delle modifiche all’organico».