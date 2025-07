Lazio, Oddi sicuro: «Se Sarri è rimasto è perché si fida di questi giocatori e li conosce. È fondamentale fare questo»

Lazio, Oddi non ha dubbi: «Se Sarri è rimasto è perché si fida di questi giocatori e li conosce. È fondamentale fare questo». Le parole

Ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi, ex difensore biancoceleste tra gli artefici dello storico Scudetto del 1974, ha condiviso un’analisi dettagliata sullo stato attuale della Lazio in vista del ritiro estivo che si terrà a Formello. Il ritiro, previsto per lunedì 14 luglio, segnerà ufficialmente l’inizio della preparazione della squadra capitolina per la stagione 2025/26.

Oddi ha posto l’attenzione sulla rosa che sarà a disposizione di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo stile di gioco offensivo e per l’organizzazione tattica impeccabile. L’ex centrale ha evidenziato come il gruppo necessiti di rinforzi mirati, sottolineando l’importanza di intervenire sul mercato per garantire al mister maggiore profondità e varietà nelle scelte. In particolare, Oddi ha segnalato l’urgenza di un innesto a centrocampo, reparto cruciale nel 4-3-3 sarriano.

All’interno del centro sportivo di Formello, cuore pulsante delle attività sportive della Lazio, si svolgeranno gli allenamenti quotidiani della squadra. La struttura, immersa nel verde e dotata di impianti all’avanguardia, rappresenta il luogo ideale per affinare la condizione fisica e curare gli aspetti tattici del gruppo. Secondo Oddi, il lavoro svolto in questa fase sarà determinante per impostare il ritmo della stagione.

PAROLE – «Questi primi giorni di lavoro sono i più importanti. I nostri ritiri più lunghi sono stati i primi di Maestrelli, doveva conoscere l’ambiente. Lavoravamo 15-18 giorni. Se mister Sarri è rimasto è perché si fida di questi giocatori e in parte li conosce anche. Ora dipende tutto da lui e dalla squadra, inutile pensare ai problemi societari. La rosa buona ce l’abbiamo, non giocare le coppe per il tecnico potrebbe essere utile. Davanti faremo fatica, sulla difesa Sarri lavora bene anche se lo scorso anno abbiamo preso troppe reti e c’è sicuramente da rivedere qualcosa. I risultati sono quelli che contano. È fondamentale partire bene. Mi fido di questi giocatori».