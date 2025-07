Lazio, Balde spiega il motivo del suo addio ai biancocelesti: «Volevo cambiare aria e la miglior opzione era il Tenerife»

Lazio, Balde racconta il motivo del suo addio ai biancocelesti: «Volevo cambiare aria e la miglior opzione era il Tenerife». Le sue parole

Cambio di rotta per Mahamadou Balde, esterno d’attacco classe 2004, che saluta la Lazio e l’Italia per iniziare una nuova avventura in Spagna. Il giovane talento è stato ufficialmente presentato come nuovo giocatore del Club Deportivo Tenerife, formazione militante nella Segunda División.

Un nuovo capitolo in terra iberica – Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile biancoceleste, Balde ha deciso di voltare pagina, cercando un contesto più adatto alla sua crescita calcistica. A margine dell’ufficialità, il giocatore ha condiviso le sue prime impressioni, spiegando con serenità i motivi della sua scelta: la voglia di confrontarsi con un nuovo ambiente, il desiderio di maggiore continuità in campo e l’aspirazione a emergere in un campionato competitivo come quello spagnolo.

Nonostante la sua giovane età e la militanza nella squadra Primavera, Mahamadou era riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio anche con la prima squadra. Il suo percorso a Roma è stato impreziosito da due presenze ufficiali, per un totale di 16 minuti, accumulate in una competizione prestigiosa come l’Europa League. Un’esperienza importante che ne testimoniava il potenziale e la considerazione da parte dello staff tecnico.

PAROLE – «Volevo cambiare aria e la miglior opzione era il Tenerife. Il club è grande e storico, qui c’è un progetto molto ambizioso. Dal primo momento hanno mostrato molto interesse, dopo l’esperienza in Italia volevo tornare in Spagna e quando mi ha chiamato il Tenerife non ci ho neanche pensato. Prima di tutto dobbiamo essere umili, non pensare a dove arriveremo, ma ragionare partita dopo partita ma con ambizione e voglia di crescere. Mi hanno parlato bene del Tenerife, qui c’è un bell’ambiente e un bello stadio. Ho voglia di iniziarci a giocare».