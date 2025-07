Calciomercato Lazio, quel giocatore potrebbe interpretare un ruolo importante per la squadra di Sarri - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Renzetti osservato speciale per il ruolo di terzo portiere. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo anche per quanto riguarda i dettagli della rosa, con particolare attenzione al reparto portieri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra le valutazioni di Maurizio Sarri c’è anche quella relativa al ruolo di terzo estremo difensore. A giocarsi un posto dietro a Provedel e Mandas sono due profili: Marco Furlanetto e il giovane Lorenzo Renzetti, classe 2005.

Il tecnico biancoceleste vuole prendersi tutto il tempo necessario per studiare da vicino le potenzialità di Renzetti, uno dei prospetti più promettenti del vivaio biancoceleste. In caso di permanenza sia di Ivan Provedel che del greco Christos Mandas, la scelta sarà obbligata: uno solo tra Furlanetto e Renzetti potrà far parte della rosa definitiva per la stagione 2025-26.

Il Calciomercato Lazio non si concentra solo su grandi nomi o nuovi arrivi, ma anche su scelte strategiche interne, fondamentali per costruire una squadra solida e ben bilanciata. L’eventuale conferma di Renzetti come terzo portiere rappresenterebbe una scommessa sul futuro, dando continuità al lavoro del settore giovanile e aprendo la porta a una crescita graduale all’interno del gruppo squadra.

Furlanetto, dal canto suo, ha maturato maggiore esperienza ed è considerato un profilo affidabile, ma la freschezza e il talento di Renzetti potrebbero convincere Sarri a puntare sul giovane nel medio-lungo termine. Molto dipenderà anche dalle dinamiche del mercato in uscita: se uno tra Provedel o Mandas dovesse partire, gli scenari cambierebbero radicalmente.

Il Calciomercato Lazio resta quindi attento anche ai dettagli meno appariscenti ma essenziali per l’equilibrio del gruppo. Il ritiro estivo e le prime settimane di allenamento serviranno a Sarri per prendere la decisione finale.

Nel frattempo, l’ambiente biancoceleste osserva con interesse l’evoluzione di questa sfida interna tra i pali, consapevole che anche da queste scelte passa il futuro della nuova Lazio.