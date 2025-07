Calciomercato Lazio, tabularasa per quanto riguarda gli esuberi. Chi partirà in casa biancoceleste? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: via alla pulizia della rosa, partenze dal vivaio e nodi sugli esuberi

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo con un obiettivo chiaro: sfoltire la rosa, liberare gli esuberi e, se possibile, generare qualche entrata economica utile per futuri investimenti. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, la società biancoceleste ha iniziato il processo di alleggerimento partendo dal settore giovanile, con diverse operazioni in uscita già concretizzate.

Dalla Primavera della Lazio, Bordon è stato ceduto in prestito al Sud Tirol in Serie B, un’opportunità importante per maturare esperienza tra i professionisti. Artistico ha invece trovato sistemazione allo Spezia, mentre per Di Tommaso, centrocampista classe 2005, è in corso un duello tra Casertana e Ternana, entrambe interessate a garantirgli spazio e continuità in Lega Pro.

Anche Floriani Mussolini, da tempo ai margini del progetto tecnico, ha trovato una nuova destinazione: giocherà nella prossima stagione con la Cremonese in Serie B. Il giovane Sana Fernandes potrebbe invece proseguire il suo percorso di crescita in Belgio, dove alcune squadre hanno mostrato interesse concreto.

Il Calciomercato Lazio, però, deve affrontare anche i casi più complessi legati ai giocatori fuori dal progetto tecnico. Tra questi figurano Fares, Kamenovic e Basic. La situazione di Fares è complicata da ripetuti problemi fisici, mentre Kamenovic, ormai da tempo fuori rosa, fatica a trovare una sistemazione. L’unico dei tre ad aver partecipato alle visite mediche è Toma Basic, ma anche per lui si cerca una collocazione in uscita, preferibilmente a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

L’obiettivo della dirigenza biancoceleste è duplice: alleggerire il monte ingaggi e fare spazio a eventuali innesti nella seconda parte del mercato. Il lavoro sulle uscite è fondamentale per sbloccare i margini di manovra imposti dai nuovi regolamenti finanziari.

Il Calciomercato Lazio è quindi orientato prima di tutto alla razionalizzazione della rosa. Solo dopo aver completato queste operazioni, la società potrà tornare a concentrarsi sulle entrate, sia per il presente che in vista della sessione invernale.