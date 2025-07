«Tifoseria incredibile, ma su quell'aspetto non tutti sono pronti!». Sentite cosa ha detto un grande ex sulla Lazio - Lazio News 24

Manfredini e il rapporto con la Lazio: «Tifoseria incredibile, ma non tutti sanno reggere la pressione»

Christian Manfredini, ex centrocampista della Lazio, ha raccontato alcuni momenti significativi della sua esperienza in biancoceleste, soffermandosi in particolare sul rapporto con i tifosi. Un legame complesso, fatto di alti e bassi, ma sempre vissuto con rispetto e consapevolezza.

«In nove anni di contratto con la Lazio, ho rilasciato solo un’intervista. Al Chievo era diverso, lì c’era un clima più sereno. A Roma, invece, non ero molto ben visto dalla tifoseria. Non bastava solo la prestazione in campo: al tifoso della Lazio devi dare qualcosa anche fuori, devi trasmettere emozioni e carattere. Io sono sempre stato educato e rispettoso, ma probabilmente non bastava», ha spiegato l’ex giocatore.

Il rapporto con i sostenitori non è sempre stato semplice. «Capitava che venissi fischiato, a volte per preconcetti. Ma quando giocavo bene, quei fischi sparivano. Non ho mai avuto problemi seri, però sapevo di dover dimostrare sempre qualcosa in più. La presentazione con la maglia della Lazio, però, è un ricordo indelebile: fu bellissimo. C’erano anche i capi ultras, e ricordo che indossavo delle scarpe rosse con un bordo giallo. Uno di loro mi disse: “Però con queste scarpe qua, eh…”», racconta sorridendo.

Manfredini ha poi parlato del tifo biancoceleste come di una realtà unica: «La tifoseria della Lazio mette i brividi, lo stadio è qualcosa di incredibile. Ma non tutti sono pronti a giocare in un ambiente così. Serve testa, personalità, sostanza. Chi non regge la pressione rischia di essere travolto».

Il suo racconto offre uno spaccato autentico della realtà laziale, dove il calcio si vive con passione e aspettative elevate. E dove ogni gesto, dentro e fuori dal campo, può fare la differenza nel cuore dei tifosi.