Insigne-Lazio, aumenta la concorrenza per l'attaccante ex Napoli. Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Insigne-Lazio: trattativa in salita, ma il giocatore spinge per Sarri. La situazione attuale

La pista Insigne-Lazio resta viva, ma sempre più complessa. Come riportato da Il Messaggero, i contatti tra Lorenzo Insigne e la società biancoceleste proseguono, anche se le possibilità di arrivare a un accordo concreto restano al momento piuttosto basse. Nonostante l’interesse reciproco, il blocco attuale del mercato in entrata rappresenta un ostacolo significativo.

L’ex capitano del Napoli, reduce dall’esperienza al Toronto FC in MLS, ha espresso chiaramente la volontà di tornare a lavorare con Maurizio Sarri, l’allenatore con cui ha vissuto alcune delle stagioni più brillanti della sua carriera. Per favorire il suo ritorno in Serie A e concretizzare il binomio Insigne-Lazio, l’esterno offensivo sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio iniziale, accettando una base di 2,5 milioni di euro a stagione. Una mossa che testimonia quanto sia forte il suo desiderio di tornare in Italia e, in particolare, alla corte del tecnico toscano.

Tuttavia, il momento finanziario della Lazio complica la trattativa. Il club biancoceleste, come noto, ha il mercato in entrata attualmente bloccato. Il cosiddetto “costo del lavoro allargato” rappresenta il nodo centrale: sarà questo parametro economico a dover essere riequilibrato entro la chiusura del trimestre, fissata per il 30 settembre. Solo successivamente, un eventuale sblocco – totale o parziale – del mercato potrà essere valutato dal nuovo organismo di controllo dei conti.

Nel frattempo, il nome di Insigne è stato accostato anche ad altri club italiani. Oltre alla Lazio, anche Parma, Udinese e, nelle ultime ore, la Fiorentina avrebbero mostrato interesse per il classe ’91. Un contatto informale con il club viola ci sarebbe stato proprio oggi: la Fiorentina, infatti, sarebbe felice di accogliere un profilo d’esperienza come quello di Insigne.

Nonostante le difficoltà, il dossier Insigne-Lazio rimane aperto. Sarà fondamentale capire se la società biancoceleste riuscirà a sbloccare il proprio mercato in tempo utile per cogliere questa occasione e regalare a Sarri un rinforzo tanto gradito quanto potenzialmente decisivo.