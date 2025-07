Condividi via email

Lazio, ecco Cataldi! Il regista romano ritrova Sarri, Formello e il biancoceleste. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli

Dopo dodici mesi ricchi di cambiamenti, Danilo Cataldi fa ritorno alla Lazio. Il centrocampista romano, classe 1994, rientra a Formello dopo il prestito gratuito alla Fiorentina, una separazione che, all’epoca, aveva fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. La società biancoceleste aveva scelto una netta cesura col passato, rinunciando al suo regista senza un immediato sostituto. Solo a gennaio l’organico fu rinforzato con l’arrivo di Youssef Belahyane, giovane talento franco-marocchino, che tuttavia non riuscì a colmare completamente il vuoto lasciato da Cataldi, soprattutto per le esigenze delle liste di Serie A ed Europa League.

Il ritorno di Cataldi coincide con un altro ritorno pesante: quello di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, noto per il suo calcio verticale e organizzato, ha dato il via libera alla permanenza del regista romano. Con un mercato estivo bloccato e poche opzioni disponibili, l’inserimento di Cataldi rappresenta una scelta funzionale e strategica per aumentare la profondità del centrocampo laziale.

Weekend di test medici e inizio del ritiro

L’avvio della nuova stagione si avvicina: nei prossimi giorni, Formello ospiterà i consueti test fisici pre-ritiro. I giocatori di movimento inizieranno venerdì con le sedute all’Isokinetic, mentre sabato sarà la volta dei portieri. I test proseguiranno anche nel centro sportivo biancoceleste per completare la valutazione atletica in vista delle doppie sedute che inizieranno lunedì.

Maurizio Sarri, soprannominato “il Comandante”, prevede un programma intenso: allenamenti su due campi, lavoro diviso per reparti al mattino, e sessioni tattiche collettive nel pomeriggio. Tra i giocatori da monitorare ci sono il difensore spagnolo Patric, ancora in fase di recupero, e Mattia Zaccagni, esterno offensivo e capitano della Lazio, operato a fine giugno per una pubalgia. Lunedì si valuterà se potranno aggregarsi fin da subito al gruppo.

Il ritorno di Cataldi e l’imminente preparazione estiva segnano l’inizio di una nuova fase per la Lazio. Con Sarri al timone e il centrocampo rinforzato, i biancocelesti si preparano a una stagione che si preannuncia cruciale, tra ambizioni europee e nuove sfide in Serie A.