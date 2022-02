Udinese-Lazio, occhio ai diffidati in casa biancoceleste

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In casa Lazio, nella sfida contro l’Udinese, dovranno fare i conti coni diffidati: tre i giocatori a rischio

I diffidati per la Lazio sono senza dubbio uno dei rischi maggiori in queste ultime settimane. L’assenza per squalifica di Leiva e Luis Alberto nel match contro l’Udinese è la più chiara delle testimonianze.

E, proprio nella sfida con i friulani, sono tre i giocatori dei capitolini che dovranno fare molta attenzione ai cartellini: Marusic, Luiz Felipe e Pedro. Tre titolari che, in caso di ammonizione, salterebbero la delicata partita contro il Napoli della domenica successiva.