Udinese, Deulofeu recupera per la Lazio

Si avvicina il match di campionato contro l’Udinese per la Lazio. I friulani dovrebbero riuscire a recuperare Deulofeu

Dopo il match con il Porto, in programma domani, la Lazio si ritufferà in campionato, dove, domenica sera, andrà a far visita all’Udinese.

E in casa friulana arrivano buone notizie. Cioffi recupera infatti Deulofeu, che ieri ha lavorato a parte dopo aver rimediato 15 punti di sutura al ginocchio contro il Verona per esser andato a sbattere contro il cartellone pubblicitario. Qualche speranza può nutrire anche Udogie, mentre sarà sicuramente out Nuytinck.