Tudor Lazio, Papin avvisa i biancocelesti: «A Marsiglia non ha funzionato! Il suo gioco...»

Tudor-Lazio, Papin, ex attaccante del Milan tra le altre, ha commentato il gioco proposto dal tecnico croato: fallimento a Marsiglia

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Papin ha parlato così di Igor Tudor, tecnico della Lazio:

PAROLE – «Lo stile di gioco aggressivo di Gasperini ti mette in crisi. Anche il Marsiglia ha provato a intraprendere questa strada, con Tudor in panchina, ma all’OM non ha funzionato: giocare uomo su uomo è molto dispendioso e richiede una disponibilità totale della squadra. Quando ci si riesce, però, diventa un’arma per colpire qualunque avversario, l’Atalanta è un modello».