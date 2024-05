Tudor a LSC: «Oggi grande vittoria, non era facile, i ragazzi sono stati straordinari». Le parole del tecnico post gara

Igor Tudor ha parlato così a LSC post Lazio Empoli.

LE PAROLE – «Oggi grande vittoria, non era facile, i ragazzi sono stati straordinari, con la qualità giusta, hanno sofferto. L’Empoli mostra sempre un gioco organizzato, punta sui tuoi sbagli. Vincere oggi era bello ed era giusto anche per la giornata di oggi finire in questo modo. Abbiamo due bravi portieri, oggi Mandas ci ha dato una mano. C’è grande disponibilità dal primo giorno, senza quella non si fanno punti. Oggi era una partita che ci aspettavamo, pesa tutto nelle ultime giornate. L’abbiamo tirata fuori con le qualità di giocatori e uomini. Andiamo a Milano a fare il meglio possibile, rispettando i campioni. Loro sono una squadra difficile da affrontare ma proveremo a dare il meglio. Si può migliorare sempre. Possono succedere gli alti e bassi ma siamo quelli lì, manca poco e dobbiamo fare meglio».