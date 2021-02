Totti: «Pur di non andare via dalla Roma mi sarei ammazzato»

Francesco Totti ha partecipato all’ultima puntata della Bobo Tv con Christian Vieri: le dichiarazioni sull’addio alla Roma

RITORNO ALLA ROMA – «Ancora non è successo ma se dovesse accadere mi metterei sicuramente seduto a parlarne. Adesso però ho intrapreso questo percorso e voglio portarlo a termine perché non farlo sarebbe una cosa veramente brutta, con una squadra di lavoro di livello. Abbandonarmi mi farebbe sentire una merda. Se poi un giorno mi dovessi stancare penserò ad altro. Prima di andar via dalla Roma mi sarei ammazzato».