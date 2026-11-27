Simeone Lazio, un feeling speciale: 10 reti in Serie A, mai così prolifico contro nessun’altra squadra. I dati emersi

Non è soltanto una partita da tre punti pesanti per la classifica, ma anche l’incrocio con quello che i numeri certificano come un autentico spauracchio storico. Sabato 28 novembre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino, nella 13ª giornata di Serie A, la Lazio guidata da Gennaro Gattuso affronterà il Torino di Ignazio Abate dovendo fare i conti con la tradizione implacabile di Giovanni Simeone.

Secondo i dati, l’attaccante argentino ha infatti già realizzato 10 gol contro la Lazio in Serie A — almeno 4 in più rispetto a qualsiasi altra avversaria affrontata in carriera — e in Torino-Lazio potrebbe diventare il 10° giocatore nella storia del torneo a superare quota 10 reti contro i biancocelesti.

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I numeri impressionanti di Giovanni Simeone contro la Lazio in Torino-Lazio

Il bilancio personale di Giovanni Simeone contro la formazione capitolina racconta una vera e propria specialità della casa alla vigilia di Torino-Lazio. Nessuna squadra in Serie A ha subito così tante reti dal centravanti sudamericano quanto la Lazio, colpita già 10 volte tra le varie esperienze italiane dell’attaccante oggi punto di riferimento offensivo dei granata.

Un divario netto, pari ad almeno 4 marcature in più rispetto alla seconda vittima preferita in campionato, che conferma quanto le caratteristiche del centravanti granata — attacco alla profondità, movimento sul filo del fuorigioco e rapidità negli ultimi sedici metri — riescano spesso a mettere in difficoltà la retroguardia biancoceleste.

Il traguardo storico nel mirino di Giovanni Simeone in Torino-Lazio

A rendere ancora più elettrica l’attesa per Torino-Lazio è il primato statistico che accompagna la vigilia del bomber granata. Andando a segno anche nella sfida di domani, Giovanni Simeone entrerebbe infatti in un club ristrettissimo della Serie A, diventando il 10° calciatore nella storia del massimo campionato capace di oltrepassare la soglia delle 10 reti segnate contro la Lazio.

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Le contromisure della Lazio per fermare Giovanni Simeone in Torino-Lazio

Sul campo, la Lazio di Gennaro Gattuso arriva a questo appuntamento forte di un cammino finora imbattuto in campionato e con l’obiettivo di disinnescare fin dai primi minuti i rifornimenti diretti verso Giovanni Simeone. La dirigenza e lo staff tecnico biancoceleste sanno bene che limitare gli spazi centrali e l’intesa offensiva del Torino sarà la chiave principale per neutralizzare il numero uno dei pericoli granata.