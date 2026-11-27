Fabio Ravezzani è stato intercettato per un’intervista! Tra i temi affrontati anche il rendimento della Lazio guidata da Gennaro Gattuso

La Lazio continua a essere una delle principali sorprese della Serie A e il percorso della squadra di Gennaro Gattuso sta alimentando riflessioni anche sul futuro del campionato. Ai microfoni di TMW, Fabio Ravezzani ha analizzato il momento dei biancocelesti, soffermandosi sia sulle prossime partite, sia sulla gestione societaria di Claudio Lotito.

Ravezzani indica Torino e Atalanta

Secondo il giornalista, le prossime sfide contro Torino e Atalanta rappresentano occasioni importanti per capire quanto la Lazio possa effettivamente mantenersi nelle zone alte della classifica: «In questo momento Torino e Atalanta sono avversarie che la Lazio può affrontare con fiducia. Sono partite alla portata dei biancocelesti e potranno fornire indicazioni significative sul loro reale valore».

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Lazio, il derby può dare nuove risposte

Lo sguardo è inevitabilmente rivolto anche alla stracittadina: «Il derby sarà un ulteriore banco di prova e potrà aggiungere elementi importanti alla valutazione del percorso della Lazio».

Ravezzani ha, inoltre, ricordato quanto fosse difficile immaginare un simile scenario a inizio stagione: «La Lazio è il motivo per cui amiamo follemente questo sport. Partiva senza il proprio pubblico, con diversi giocatori considerati non adeguati e con un allenatore che molti giudicavano come la scelta peggiore possibile».

Lazio, Ravezzani promuove la gestione Lotito

Nonostante i dubbi sulla possibilità di vedere la Lazio al vertice fino a maggio, il giornalista ha espresso un giudizio positivo sulla presidenza: «Non penso che la Lazio riuscirà a restare lassù fino alla fine, anche se continua a sorprendere e a mantenersi nelle prime posizioni. Bisogna però riconoscere a Lotito grandi meriti: guardando agli ultimi vent’anni, la società ha mantenuto un rendimento in linea con le proprie dimensioni e in alcuni periodi è riuscita persino a fare meglio delle aspettative».

Il giudizio di Ravezzani restituisce quindi una fotografia particolare: prudenza sulle ambizioni della Lazio, ma riconoscimento pieno per la trasformazione compiuta dalla squadra di Gattuso e per il percorso societario degli ultimi anni.