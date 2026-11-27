Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato così di Dele-Bashiru alla vigilia del match contro il Torino di Ignazio Abate. Le dichiarazioni

Il conto alla rovescia verso Torino-Lazio è ormai agli sgoccioli. La sfida della 13ª giornata di Serie A 2026/27 andrà in scena domani, 28 novembre alle ore 18, allo stadio Olimpico Grande Torino.

Alla vigilia del match, Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi anche sulle possibili scelte di formazione e sul rendimento di alcuni elementi della rosa biancoceleste.

Tra i giocatori sui quali il tecnico ha posto l’attenzione c’è Dele-Bashiru, protagonista di un percorso di crescita che potrebbe portarlo a un ruolo più importante nella sfida contro il Torino.

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Torino-Lazio, Gattuso: «Dele meritava più spazio»

Parlando del centrocampista, Gattuso ha riconosciuto di avergli concesso meno spazio di quanto avrebbe meritato: «Devo essere sincero, meritava molto di più di quello che gli ho dato. È migliorato. Ha quelle doti che si sposano perfettamente domani. Dele meritava molto di più e spero che domani possa mettere in campo le qualità fisiche e tecnico-tattiche che ha. Ci potrà dare molto domani».

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Il tecnico della Lazio ha quindi evidenziato le qualità fisiche e tecniche del giocatore, lasciando intendere la possibilità di un maggiore coinvolgimento contro i granata.