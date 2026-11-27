Bruno Giordano si è proiettato sulla rovente gara che andrà in scena domani tra Torino e Lazio. Le sue parole in merito alla 13a giornata

La Lazio si prepara alla trasferta contro il Torino e l’entusiasmo attorno alla squadra di Gennaro Gattuso continua a crescere. Ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha analizzato il momento dei biancocelesti, soffermandosi sulle ambizioni stagionali, sulle possibili scelte offensive e sul centrocampo che dovrà fare a meno di Taylor.

Lazio, Giordano: «Il quarto posto ora è un obiettivo concreto»

«Gattuso è passato dalla tranquillità di chi non aveva nulla da perdere alla consapevolezza che adesso ogni errore può pesare. Quello che sta vivendo lui si riflette sulla squadra e anche sull’ambiente. Oggi un pareggio a Torino potrebbe lasciare qualche rimpianto, mentre a inizio stagione sarebbe stato considerato un buon risultato. Restando nell’ottica del quarto posto, però, la Lazio è dentro la corsa e deve continuare a viverla con serenità».

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Noslin non può essere escluso dall’attacco

Giordano ha poi parlato del ritorno di Zaccagni, sottolineando il rendimento di Noslin: «Quando tornerà Zaccagni sarà difficile rinunciare a Noslin, perché sta attraversando un ottimo momento. Credo sia giusto che il capitano torni a occupare il suo ruolo, lasciando a Noslin la possibilità di continuare a incidere».

«Ho sempre creduto nelle qualità di Noslin e penso che possa diventare un giocatore davvero essenziale. È concreto, esplosivo e non ha timore di assumersi le proprie responsabilità. È uno di quei giocatori che sanno incidere sulla partita senza perdersi in dettagli secondari».

Dele-Bashiru chiamato alla prova del nove

Infine, l’ex biancoceleste ha commentato l’ipotesi Dele-Bashiru al posto di Taylor: «Gattuso sceglierà in base a ciò che ha visto durante la settimana. Dele-Bashiru ha fatto bene quando è stato impiegato, anche se bisognerà evitare di sbilanciare il centrocampo. È corretta la scelta di non cambiare modulo per sostituire un solo giocatore».