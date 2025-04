Torino, l’ag. di Gineitis: «Sta affrontando tutto con molta maturità. Vanoli ha avuto un’influenza davvero positiva su di lui»

Le parole dell’agente di Gineitis sul momento che sta vivendo il giocatore del Torino. Ecco cosa ha detto

Le parole dell’agente di Ginetis del Torino, autore del gol contro la Lazio all’Olimpico, a Tuttomercatoweb.com

PAROLE– «Gvidas sta vivendo un momento davvero positivo in questo periodo: è cresciuto molto, sia dentro che fuori dal campo. Sta affrontando tutto con molta maturità, restando coi piedi per terra e sapendo che deve rimanere concentrato sul miglioramento quotidiano, in allenamento ed in partita. Vanoli ha avuto un’influenza davvero positiva su Gvidas. Lo ha spostato in un ruolo più offensivo, più simile a un numero 8 con libertà di andare avanti, e questo gli si addice molto. Oltre a ciò, l’allenatore gli parla direttamente, gli dà un feedback chiaro, e questo è stato fantastico per la sua sicurezza. Si può vedere la differenza: ha già segnato 3 gol in questa stagione, il che è il risultato sia della nuova posizione che della fiducia che Vanoli ha dimostrato di avere in lui »