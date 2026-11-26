Kenneth Taylor ha accusato un affaticamento muscolare durante l’allenamento: le condizioni dell’olandese e le possibili scelte di Gattuso contro il Torino

Non arrivano buone notizie da Formello per la Lazio. Dopo aver conquistato i tre punti contro il Lecce, la formazione biancoceleste si prepara ad affrontare il Torino nella sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. A preoccupare Gennaro Gattuso, tuttavia, sono le condizioni fisiche di uno dei grandi protagonisti dell’ottimo avvio di stagione della squadra capitolina: Kenneth Taylor.

Il centrocampista olandese ha accusato un problema muscolare che non gli ha consentito di portare a termine la seduta di allenamento. Una situazione che rischia di complicare i piani dell’allenatore biancoceleste a pochi giorni dalla trasferta piemontese.

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Infortunio Taylor: le condizioni del centrocampista

Il classe 2002 ha riportato un affaticamento muscolare la cui entità dovrà essere valutata nelle prossime ore. Il giocatore è dunque in forte dubbio per la partita di sabato contro il Torino! Saranno determinanti le prossime valutazioni sulle condizioni dell’olandese. Considerata anche la vicinanza degli impegni, Gattuso potrebbe decidere di non correre rischi, evitando di forzare il recupero di Taylor.

Lazio, Taylor in dubbio contro il Torino: una perdita importante

L’eventuale assenza di Kenneth Taylor rappresenterebbe una defezione significativa per la formazione biancoceleste. Il centrocampista olandese si è ritagliato un ruolo centrale negli equilibri tattici della squadra, diventando uno dei protagonisti della prima parte di stagione.

La sua capacità di accompagnare la manovra offensiva, garantire qualità nella gestione del pallone e contribuire alla fase di non possesso costituisce una risorsa preziosa per il tecnico calabrese. Rinunciare all’olandese obbligherebbe quindi Gattuso a rivedere almeno in parte le proprie scelte in mediana.

In caso di forfait dell’ex Ajax, il principale candidato a raccoglierne l’eredità dal primo minuto è Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano potrebbe avere una nuova occasione per mettersi in mostra e dimostrare di poter rappresentare un’alternativa affidabile nelle rotazioni biancocelesti.