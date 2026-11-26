Lazio, Nuno Tavares salterà la trasferta contro il Torino: il terzino portoghese punta a recuperare per il derby contro la Roma, ma lo staff medico predica cautela

La Lazio di Gennaro Gattuso dovrà fare ancora a meno di Nuno Tavares. L’esterno portoghese non sarà a disposizione per la sfida di sabato contro il Torino, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Il classe 2000 è alle prese con uno stiramento di primo grado che impone particolare prudenza nella gestione del suo percorso di recupero.

Lo staff medico biancoceleste sta monitorando attentamente le condizioni del laterale mancino, anche alla luce dei problemi muscolari accusati in passato dal calciatore. L’obiettivo è scongiurare eventuali ricadute e restituire all’allenatore un giocatore pienamente recuperato.

Nuno Tavares, massima cautela nella gestione del portoghese

La società biancoceleste non ha intenzione di accelerare eccessivamente il percorso riabilitativo dell’ex Arsenal. Le terapie e i carichi di lavoro vengono gestiti con particolare attenzione, proprio per evitare che la fretta di tornare in campo possa compromettere il recupero.

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Gattuso dovrà quindi rinunciare ancora alle qualità atletiche e offensive del portoghese in occasione della trasferta contro il Torino di Ignazio Abate. La priorità rimane quella di recuperare definitivamente il calciatore, senza esporsi al rischio di un nuovo stop.

Lazio, Nuno Tavares punta il derby contro la Roma

Nella testa di Nuno Tavares c’è già una partita cerchiata in rosso sul calendario: il derby contro la Roma. Il laterale biancoceleste vorrebbe tornare a disposizione di Gattuso in occasione della stracittadina, anche soltanto per accomodarsi inizialmente in panchina.

Si tratta di un obiettivo e non ancora di una certezza. L’eventuale convocazione dipenderà dall’evoluzione del quadro muscolare e dalle risposte che il portoghese fornirà quando aumenterà progressivamente l’intensità del lavoro.

Quando torna Nuno Tavares? Attesa per le indicazioni di Gattuso

Un primo aggiornamento sulle condizioni dell’esterno potrebbe arrivare nella giornata di domani, quando Gattuso interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Torino.

Ancora più indicative saranno, però, le prossime sedute di allenamento a Formello. La tipologia di lavoro che Nuno Tavares riuscirà a sostenere permetterà di comprendere meglio le possibilità di recuperarlo per il derby.

La Lazio spera di ritrovare una delle sue principali risorse sulla corsia mancina, ma non intende forzare i tempi. Il portoghese ha fissato il proprio obiettivo: adesso saranno le condizioni fisiche a stabilire se potrà raggiungerlo.