Lazio, il difensore dell’Inter Yann Bisseck ha parlato della distanza in classifica dai biancocelesti dopo il successo europeo contro lo Stoccarda

La Lazio continua a rappresentare un punto di riferimento nella corsa ai vertici della classifica di Serie A. L’ottimo rendimento della formazione allenata da Gennaro Gattuso non passa inosservato nemmeno dalle parti di Appiano Gentile, dove l’Inter lavora per recuperare il terreno perso nei confronti della compagine capitolina.

A parlare della situazione in campionato è stato Yann Bisseck, protagonista della vittoria dei nerazzurri contro lo Stoccarda in Champions League. Il difensore tedesco, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha fatto esplicito riferimento alla Lazio, soffermandosi anche sugli aspetti che la formazione interista deve ancora migliorare.

Il centrale nerazzurro ha analizzato il momento della propria squadra, manifestando grande fiducia nelle possibilità dell’Inter di crescere ulteriormente nel corso della stagione. «C’è sempre tutto da migliorare, in campionato siamo tre punti dietro alla Lazio ma non dobbiamo fare le cose più grandi di quello che sono. Sicuramente possiamo migliorare nella fase difensiva, ma oggi abbiamo fatto uno step importante: ho molta fiducia nella nostra squadra».

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Il rendimento della squadra di Gattuso mette pressione alle inseguitrici

Le dichiarazioni di Bisseck testimoniano come il percorso dei biancocelesti sia ormai entrato nelle riflessioni delle dirette concorrenti. La continuità di risultati della squadra capitolina ha permesso a Gattuso di costruire un vantaggio, costringendo una delle principali pretendenti al titolo a inseguire.

Il riferimento del difensore tedesco alla distanza in classifica evidenzia anche la volontà dell’Inter di non lasciarsi condizionare eccessivamente dal rendimento degli avversari. I nerazzurri intendono concentrarsi soprattutto sui propri margini di crescita, a partire dalla solidità difensiva.

Lazio, la corsa scudetto entra sempre più nel vivo

Nonostante il campionato sia ancora lungo, la Lazio ha acquisito una credibilità significativa nella lotta per le posizioni di vertice. Il prossimo obiettivo dei biancocelesti sarà quello di confermare quanto mostrato nella prima parte della stagione, mantenendo elevati concentrazione e rendimento.

La distanza di tre lunghezze dall’Inter non rappresenta certamente un margine rassicurante in prospettiva, ma costituisce un patrimonio da difendere. Per Gattuso sarà fondamentale preservare gli equilibri della squadra, senza lasciarsi condizionare dalle aspettative crescenti.

Le parole di Bisseck confermano, intanto, come la Lazio sia diventata una delle principali protagoniste del dibattito sulla corsa scudetto.