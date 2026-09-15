Lazio, il retroscena su Lotito: il silenzio del patron dopo gli sviluppi dell'indagine a Roma - Lazio News 24

Lazio, intercettato dai cronisti il presidente Claudio Lotito ha replicato con un “no comment” sulle indagini che la Procura di Roma sta portando avanti

Un clima di forte tensione si respira attorno al mondo biancoceleste dopo le ultime indiscrezioni giornalistiche e le vicende giudiziarie emerse nella Capitale. Al centro delle attenzioni c’è ancora una volta il presidente della Lazio, Claudio Lotito, intercettato all’uscita di Palazzo Madama subito dopo il via libera della Camera alla riforma elettorale promosso dalla maggioranza di centrodestra. Come riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, il patron laziale ha scelto la strada del silenzio assoluto di fronte alle domande dei cronisti riguardanti i recenti sviluppi giudiziari.

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Le indagini della Procura e il presunto complotto contro Claudio Lotito

Al centro del caso c’è un fascicolo aperto dalla Procura di Roma in merito a presunte pressioni ed episodi di contestazione orchestrata volti a spingere il numero uno della società capitolina a cedere il club. L’ipotesi di una regia occulta dietro le recenti proteste e le campagne di delegittimazione nei confronti di Claudio Lotito sta creando apprensione tra i tifosi e negli ambienti dirigenziali. La magistratura intende fare piena luce su eventuali manovre tese a destabilizzare l’assetto societario biancoceleste.

La reazione di Lotito davanti ai cronisti

Nonostante la portata delle notizie diffuse nelle ultime ore, la linea scelta dal patron resta improntata alla massima cautela e al rigore istituzionale. Interpellato direttamente sui possibili risvolti dell’inchiesta e sulle sensazioni personali legate a un ipotetico complotto ai suoi danni, Lotito ha preferito non lasciarsi andare a commenti o esternazioni, ‘dribblando’ con decisione ogni tentativo di approfondimento da parte della stampa.

Il futuro della Lazio tra vicende societarie e campo

In un momento cruciale della stagione sportiva, le turbolenze fuori dal rettangolo di gioco rischiano di riflettersi sull’ambiente. La priorità dell’organigramma e dello staff tecnico resta quella di isolare la squadra dalle polemiche esterne, garantendo la serenità necessaria per affrontare i prossimi impegni. Tuttavia, l’evoluzione delle indagini su Claudio Lotito continuerà a rimanere un tema caldo al centro del dibattito mediatico romano e nazionale.