Stramaccioni su Belgio-Italia: «Le mosse di Mancini non hanno funzionato. Pisilli ha sofferto, Fagioli non ha fornito qualità»

L’Italia è caduta ieri sera contro il Belgio. Ad analizzare la gara ci ha pensato anche Andrea Stramaccioni: le sue considerazioni

La pesante sconfitta dell’Italia contro il Belgio ha chiuso nel peggiore dei modi il percorso degli Azzurri in Nations League. Il 4-1 incassato in trasferta ha cancellato il vantaggio iniziale firmato da Pio Esposito all’11’ e ha evidenziato diverse difficoltà nella gestione della partita. A Rai Sport, Andrea Stramaccioni ha analizzato soprattutto le scelte tattiche e il rendimento del centrocampo italiano, individuando diversi aspetti che non hanno funzionato.

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Italia, Stramaccioni analizza il crollo

«È stata una serata in cui all’Italia è riuscito davvero poco. Anche le soluzioni adottate da Mancini non hanno prodotto gli effetti sperati, compresi i cambi effettuati alla fine del primo tempo e il passaggio al 3-4-2-1 intorno all’ora di gioco. Quella modifica ha finito per allungare la squadra e concedere ancora più spazio alla velocità del Belgio».

Italia, centrocampo in difficoltà

L’ex allenatore si è soffermato anche sulle prestazioni dei singoli: «Abbiamo visto una versione meno efficace di Fagioli, che non è riuscito a dare la qualità necessaria, mentre Pisilli ha sofferto soprattutto quando la squadra doveva difendere. Nel complesso il centrocampo italiano non ha trovato le distanze e non ha funzionato come avrebbe dovuto».

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Italia, poche soluzioni dalla panchina

Stramaccioni ha infine sottolineato come, in questa occasione, siano mancate anche le correzioni necessarie durante la gara: «In altre occasioni abbiamo elogiato le letture di Mancini, ma questa volta le contromisure non hanno permesso di correggere l’andamento della partita. Il Belgio ha preso progressivamente il controllo e l’Italia non è riuscita a rimettere la gara sui binari preparati alla vigilia».