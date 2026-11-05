Coppa Italia Primavera, Cremonese avversaria della Lazio: si giocherà al Fersini il 1° dicembre – Lazio News 24

Coppa Italia Primavera, Lazio e Cremonese si affronteranno il 1° dicembre allo stadio “Mirko Fersini”. In palio l’accesso agli ottavi di finale

Prosegue a spron battuto l’avventura della Lazio Primavera nella Coppa Italia di categoria. Dopo aver superato brillantemente l’ostacolo rappresentato dal Südtirol nei turni precedenti, la formazione capitolina è pronta a tuffarsi con entusiasmo nel prossimo e decisivo impegno della competizione nazionale. I giovani biancocelesti stanno dimostrando un’eccellente continuità di rendimento, confermandosi una realtà solida e ambiziosa sia in campionato che nel tabellone della coppa.

Il successo ottenuto nel turno eliminatorio ha regalato grande morale a tutto l’ambiente, proiettando il gruppo verso un banco di prova di assoluto rilievo nel percorso di crescita dei suoi giovani talenti.

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La sfida con la Cremonese

A contendere il passaggio del turno ai capitolini nei sedicesimi di finale sarà la Cremonese. La compagine lombarda si presenta come un ostacolo ostico e ben organizzato, pronto a dar battaglia sul terreno di gioco per conquistare il pass di qualificazione.

In palio non c’è soltanto il prestigio di superare il turno, ma anche la possibilità di accedere agli ottavi di finale dove ad attendere la vincente ci sarà la Fiorentina, una delle credenziali più blasonate del panorama giovanile italiano. Un incrocio ad alta tensione che promette spettacolo e agonismo per novanta minuti che si preannunciano intensi e privi di calcoli tattici.

Data, orario e campo: la nota della Lega Serie A

A chiarire i dettagli logistici della sfida è stato un comunicato ufficiale diffuso attraverso i propri canali dalla Lega Serie A, che ha reso noti data e orario d’inizio del match. La sfida tra la Lazio Primavera e la Cremonese andrà in scena nello scenario casalingo dello stadio Mirko Fersini di Formello martedì 1° dicembre, con fischio d’inizio programmato alle ore 11:00.

Il fattore campo potrebbe rivelarsi un prezioso alleato per i padroni di casa, pronti a sfruttare il calore del proprio pubblico per staccare il biglietto verso la fase finale del torneo.