Sutalo, il difensore salterà il derby con la Roma? Oggi gli esami sveleranno la verità – Lazio News 24

Sutalo, è a rischio la presenza del difensore per il derby di Roma? Oggi sono in programma gli esami strumentali per chiarire l’entità del suo infortunio

Il pareggio rimediato al Diego Armando Maradona lascia strascichi pesanti in casa Lazio. Oltre alla delusione per il risultato maturato sul campo nella complessa trasferta partenopea, la formazione biancoceleste si trova a dover fare i conti con un’improvvisa emergenza infortuni che complica i piani dell’infermeria proprio alla vigilia di un ciclo di ferro cruciale per la stagione.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità sulle condizioni di Tavares, sarà addio a gennaio con Cataldi. Ufficiale il rinnovo di Floriani

Ansia per Sutalo verso il derby del 13 dicembre

La situazione si preannuncia delicata anche sul fronte difensivo centrale, dove tiene banco la tegola relativa a Josip Sutalo. L’indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport conferma per la giornata odierna l’esecuzione degli esami strumentali decisivi per stabilire la precisa entità del danno muscolare riportato dal croato.

L’obiettivo primario resta quello di tentare il recupero in extremis per il Derby della Capitale in programma il prossimo 13 dicembre, ma le concrete possibilità di vederlo in campo dipenderanno solo dalle risposte che arriveranno dal percorso riabilitativo nei prossimi giorni.

Atteso il bollettino ufficiale della società

Mentre la squadra cerca di riordinare le idee durante la sosta per le Nazionali, Formello attende con ansia la nota medica del club. La società capitolina non ha infatti ancora diramato comunicati ufficiali sull’esatta gravità dei traumi muscolari di Nuno Tavares e Josip Sutalo. Gestire le energie e far rientrare le pedine chiave senza affrettare i tempi sarà fondamentale per non compromettere il prosieguo dell’annata sportiva.