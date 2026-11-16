Il rinnovo di Mandas resta in stand-by: non è solo un problema economico, pesano gli attriti passati

Mercato Lazio, nodo Mandas: il rinnovo non è nei piani del portiere, sul tavolo anche le scorie dell’ultima stagione

Il rendimento straordinario offerto sul manto erboso sta regalando grandi soddisfazioni a Christos Mandas, autentico protagonista della squadra biancoceleste grazie a interventi prodigiosi che hanno blindato la porta della Lazio.

Dopo aver riconquistato con pieno merito la titolarità, il portiere si prepara ora a vivere una notte da protagonista assoluto con la selezione della Grecia, attesa dall’impegno di Nations League contro la Serbia.

L’obiettivo è insidiare la concorrenza di Tzolakis per prendersi una maglia da titolare anche in Nazionale, cancellando definitivamente le scorie di un recente passato non semplice e confermando la propria crescita esponenziale!

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Il riscatto e la titolarità ritrovata per Christos Mandas

La scalata verso il protagonismo vissuta dal portiere non è stata priva di ostacoli e momenti di riflessione profonda. Alle spalle c’è infatti una parentesi in Premier League che non ha rispettato le aspettative, un’esperienza poco fortunata che lo aveva costretto a rinunciare a ben quattro mensilità pur di sbloccare il trasferimento e assecondare la richiesta economica avanzata dal presidente Claudio Lotito.

Superate le difficoltà iniziali e ritrovata la forma migliore sul campo, Christos Mandas si è ripreso la Lazio a suon di parate salvifiche, dimostrando di possedere la tempra e la personalità necessarie per difendere i pali di una grande squadra di Serie A!

Il futuro contrattuale e la posizione di Christos Mandas

Nonostante la ritrovata centralità nel progetto tecnico della Lazio, la situazione legata al futuro a lungo termine del portiere presenta diversi nodi da sciogliere.

L’attuale contratto scadrà nel 2029, in virtù del rinnovo sottoscritto nel 2025 che garantisce serenità alla società per i prossimi due anni e mezzo. Tuttavia, al momento non sussistono le condizioni per avviare una trattativa per un ulteriore prolungamento dell’accordo.

La freddezza registrata non è legata esclusivamente a questioni di adeguamento economico, ma affonda le radici nei precedenti e negli attriti maturati nel corso dell’ultima travagliata stagione, rivela Il Corriere dello Sport.

Le ambizioni internazionali e la sfida in Nations League per Christos Mandas

Chiusa momentaneamente la parentesi legata alle dinamiche di mercato e alle vicende interne al club, l’attenzione del portiere è ora totalmente focalizzata sul campo internazionale e sulla maglia della Grecia.

Fino a questo momento il suo minutaggio con la selezione ellenica si limita a appena dieci minuti disputati nell’amichevole contro la Svezia giocata lo scorso quattro giugno.

Stasera, nella prestigiosa cornice della Nations League contro la Serbia, Christos Mandas spera di convincere il Commissario tecnico a puntare su di lui, superando Tzolakis e consacrando definitivamente un periodo di straordinaria maturazione professionale e personale.