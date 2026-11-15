Mercato Lazio, riflettori in Germania! Nel mirino il baby mediano Bekir Is dell’Eintracht Francoforte

Mercato Lazio, occhi in casa Eintracht Francoforte! Intriga il giovane mediano Ebu Bekir Is. Le ultime calde novità

La Lazio comincia a muoversi in vista delle prossime sessioni di mercato e guarda con attenzione anche ai giovani talenti emergenti! Secondo quanto riportato da TMW, il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Ebu Bekir Is, centrocampista classe 2008 di proprietà dell’Eintracht Francoforte! Un profilo ancora giovanissimo, ma già entrato nei radar di diversi club grazie alle prime esperienze maturate ad alto livello.

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Chi è Ebu Bekir Is?

Bekir Is è un centrocampista con caratteristiche prevalentemente difensive e attualmente milita nella seconda squadra dell’Eintracht. Nonostante la giovane età, ha già avuto l’opportunità di affacciarsi alla prima squadra, riuscendo anche a debuttare in Europa League nella sfida contro la Roma. Un’esperienza significativa per un giocatore nato nel 2008 e considerato uno dei profili più interessanti del settore giovanile tedesco.

La situazione contrattuale del baby talento

Un altro elemento che potrebbe rendere particolarmente interessante il profilo di Ebu Bekir Is riguarda la situazione contrattuale. L’accordo con l’Eintracht Francoforte è, infatti, in scadenza il prossimo giugno, anche se il club tedesco dispone di un’opzione per prolungare il rapporto per un’ulteriore stagione. La situazione potrebbe, quindi, rappresentare un aspetto importante nelle valutazioni dei club interessati.

Concorrenza per il giovane tedesco

La società biancoceleste non sarebbe comunque l’unica ad aver mostrato interesse. Sulle tracce del giovane centrocampista ci sarebbe anche lo Sporting Braga. Bekir Is, inoltre, è il capitano della Germania Under 19, ulteriore elemento che testimonia la considerazione di cui gode a livello giovanile. La Lazio osserva dunque la situazione, con l’obiettivo di capire se il classe 2008 possa rappresentare un investimento per il futuro.