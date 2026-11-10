Sutalo, out anche il croato: stiramento ai flessori! La sosta sarà fondamentale per il suo recupero – Lazio News 24

Sutalo, stiramento ai flessori della coscia sinistra per il difensore croato dopo il match di Napoli! Si attendono ulteriori conferme con gli esami in programma
Piove sul bagnato in casa Lazio all’inizio della pausa per gli impegni delle selezioni nazionali. La capolista di Serie A deve fare i conti con un pesante infortunio rimediato dal proprio difensore centrale Josip Sutalo durante la combattuta sfida esterna contro il Napoli.
Il calciatore croato è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco del Maradona a spalla dei sanitari, con la coscia sinistra visibilmente bloccata e l’impossibilità di caricare sul legamento, costringendolo a rinunciare immediatamente alla convocazione con la propria nazionale.
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L’esito degli accertamenti per Sutalo: confermato lo stiramento ai flessori
Le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore lasciano ben poco spazio ai dubbi e confermano le sensazioni negative avute subito a bordo campo. Come riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, per il croato si tratta con certezza di uno stiramento ai flessori della coscia sinistra.
I controlli clinici e strumentali approfonditi che verranno effettuati nel corso dei prossimi giorni serviranno unicamente a stabilire l’esatta entità della lesione (se di primo o di secondo grado), ma la diagnosi iniziale certifica già uno stop forzato di prima fascia per il centrale biancoceleste.
I tempi di recupero di Sutalo: la corsa contro il tempo per il derby della Lazio contro la Roma
In presenza di una lesione ai flessori di primo o secondo grado, le tabelle di recupero dello staff medico indicano tempi di stop compresi tra i 15 e i 30 giorni complessivi. Per il tecnico Gennaro Gattuso, la perdita di un titolare inamovibile rappresenta un ostacolo complesso nella gestione delle rotazioni arretrate.
L’obiettivo primario fissato dalla società e dal calciatore è quello di accelerare le terapie per provare a rimettere Josip Sutalo a disposizione in vista del sentitissimo derby della Capitale contro la Roma, in programma il 13 dicembre a circa un mese di distanza.