Tavares, si sospetta uno stiramento per il portoghese! In programma gli esami per fare chiarezza – Lazio News 24

Tavares, si sospetta uno stiramento ai flessori per il portoghese dopo il match di Napoli! In programma gli esami strumentali per fare chiarezza sul suo infortunio
Nuova tegola in casa Lazio in questo inizio di sosta per le nazionali. Dopo la delicata trasferta sul campo del Napoli, il club biancoceleste deve fare i conti con le condizioni fisiche di Nuno Tavares. L’esterno portoghese è stato infatti costretto a rinunciare alla convocazione con la sua selezione nazionale a causa di un problema muscolare accusato durante la sfida del Maradona.
Un contrattempo che spaventa lo staff medico capitolino e i tifosi, in attesa di capire l’effettiva gravità dello stop nel momento cruciale della stagione per la capolista.
Ultimissime Lazio LIVE: la conferenza di Gattuso, le parole di Isaksen e le condizioni di Zaccagni
Gli esami strumentali
Nelle prossime ore il laterale mancino si sottoporrà a tutti gli accertamenti clinici e strumentali del caso per chiarire l’entità dell’infortunio. Come riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, per Nuno Tavares al momento vi sarebbe il forte sospetto di uno stiramento ai flessori.
La grande speranza del tecnico Gennaro Gattuso è che gli esami scongiurino lesioni importanti e che lo stop non si riveli particolarmente lungo, considerando che in caso di lesioni di primo o secondo grado i tempi di recupero variano solitamente dai 15 ai 30 giorni.
Il recupero di Tavares nel mirino
Lo staff sanitario biancoceleste lavorerà senza sosta per rimettere in sesto il laterale nel più breve tempo possibile. Il grande obiettivo fissato nel mirino del portoghese e di mister Gattuso è il super derby della Capitale contro la Roma, in programma il prossimo 13 dicembre a circa un mese di distanza.
Solo l’esito delle visite mediche chiarirà con esattezza i tempi di rientro in campo, ma la priorità assoluta della società biancoceleste è recuperare al 100% uno dei protagonisti assoluti di questo avvio di stagione da primato.