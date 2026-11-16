Provstgaard fa il bilancio: i sacrifici pagano, decisiva la gavetta in Italia per la sua crescita

Lazio, Provstgaard raccoglie i frutti del lavoro: la gavetta in Serie A è stata fondamentale per maturare

Il percorso di crescita intrapreso dai giovani talenti nel campionato italiano riserva spesso traguardi inaspettati e soddisfazioni di altissimo profilo. È il caso di Oliver Provstgaard, difensore centrale diventato ormai un punto fermo e inamovibile nello scacchiere della Lazio.

Attualmente impegnato con la selezione della Danimarca in Nations League, il calciatore ha tracciato un bilancio della sua straordinaria evoluzione professionale in seguito all’avvento in panchina del tecnico Rino Gattuso.

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore evidenziano la consapevolezza dei sacrifici compiuti e la determinazione con cui ha affrontato ogni singolo allenamento sul campo per conquistare la fiducia dell’ambiente biancoceleste.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Gattuso e Motta dopo l’amichevole con il Mgarr United. Bekir Is nel mirino della dirigenza

La gavetta e la determinazione nella crescita di Oliver Provstgaard

Riflettendo sulle tappe che lo hanno condotto a ricoprire un ruolo da protagonista assoluto, il difensore ha sottolineato come la gavetta vissuta in passato nel campionato italiano si sia rivelata una palestra formativa fondamentale per la sua maturazione.

Nonostante un minutaggio iniziale piuttosto ridotto, il centrale danese non ha mai smesso di credere nelle proprie potenzialità, nutrendo la certezza che il lavoro duro e la perseveranza avrebbero pagato.

Il confronto diretto con i compagni e le recenti e lusinghiere soddisfazioni vissute anche in maglia rossoblù contro il Portogallo confermano la bontà del percorso intrapreso, evidenziando una maturità superiore alla media.

La svolta alla Lazio e il rapporto con Rino Gattuso

Il cambio di passo definitivo si è concretizzato in modo repentino dopo l’arrivo dell’allenatore Rino Gattuso alla guida della Lazio, capace di valorizzare al meglio le doti fisiche e caratteriali del centrale. Lo stesso giocatore ha ammesso di provare una profonda soddisfazione mista a un pizzico di stupore per la rapidità straordinaria con cui questa evoluzione si è materializzata sul rettangolo verde.