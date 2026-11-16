Gnocchi e l’ironia: «La Lazio ha avuto fortuna. I suoi giocatori non hanno ancora capito gli schemi»

Gene Gnocchi, noto comico e conduttore televisivo, ha punzecchiato la Lazio con l’ironia che lo contraddistingue. Le parole

La Lazio continua a essere al centro dell’attenzione dopo un avvio di campionato sorprendente, ma non sono mancati gli interventi ironici sul primo posto della squadra allenata da Gennaro Gattuso.

A scherzare sul rendimento dei biancocelesti è stato Gene Gnocchi, protagonista di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

Il noto comico e conduttore televisivo ha affrontato con il suo consueto tono pungente il momento della formazione capitolina, soffermandosi anche sulla situazione dell’aquila Olimpia.

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Lazio, Gnocchi ironizza sul primo posto

Il primo riferimento è stato proprio alla sorprendente posizione occupata dalla squadra di Gattuso. Alla domanda sulla Lazio in cima alla classifica, Gnocchi ha risposto con una battuta volutamente provocatoria: «Ha avuto fortuna. I suoi giocatori non hanno ancora capito gli schemi».

Una provocazione che si inserisce nel tono ironico dell’intervista e che non intende negare il rendimento ottenuto finora dai biancocelesti.

Lazio, la battuta sull’aquila Olimpia

Il comico ha poi spostato l’attenzione sull’assenza dell’aquila Olimpia, da tempo legata alla storia delle partite casalinghe della Lazio. Anche in questo caso Gnocchi ha scelto una battuta decisamente surreale, coinvolgendo Camilla Spinelli.

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Lazio, l’ironia su Lotito e Olimpia

«Sì noi abbiamo in trasmissione una ragazza molto brava, si chiama Camilla Spinelli. Lei è laziale ed è stata ingaggiata da Lotito per curare l’aquila Olimpia… Solo che siccome Lotito non la pagava, se l’è mangiata! Però è pentita…».

Le parole di Gene Gnocchi, dunque, si inseriscono nel clima di grande attenzione che circonda la Lazio, con l’attualità sportiva della capolista diventata anche occasione per ironie e battute televisive.