Occhi della Premier su Isaksen! Il Brentford lo segue per gennaio, la Lazio accelera con il rinnovo – Lazio News 24

Occhi della Premier su Gustav Isaksen, trascinatore della Lazio! Il Brentford lo segue per la finestra invernale di mercato ma la Lazio sta accelerando con il rinnovo

Momento d’oro per Gustav Isaksen, trascinatore della Lazio capolista. La continuità di rendimento, la qualità tecnica e la capacità di incidere nei momenti chiave della stagione hanno fatto impennare le quotazioni dell’esterno danese, attirando l’interesse concreto di diversi club stranieri.

In particolare, come riportato da Tuttomercatoweb.com, la Premier League avrebbe iniziato a muovere i primi passi concreti, con una squadra in prima fila pronta a sondare il terreno per il futuro del calciatore.

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Isaksen: il forte interesse del Brentford

Il rendimento superlativo esibito da Isaksen ha varcato i confini nazionali, catturando l’attenzione degli osservatori inglesi. Il club maggiormente interessato al profilo del talentuoso esterno offensivo è il Brentford, che sta seguendo con grande attenzione l’evoluzione del giocatore, apprezzandone le doti di accelerazione, l’impatto offensivo e la duttilità tattica dimostrata in maglia biancoceleste, caratteristiche ideali per il ritmo e l’intensità del campionato inglese.

Isaksen: la volontà del giocatore

Nonostante le sirene di mercato provenienti dall’Oltremanica e il corteggiamento serrato del Brentford, le intenzioni di Isaksen sembrano orientate a proseguire la sua avventura nella Capitale. Il calciatore danese, infatti, è pienamente concentrato sul progetto tecnico biancoceleste e sul lavoro quotidiano al centro sportivo di Formello, snodo centrale della sua crescita professionale.

L’attaccante si sente al centro del progetto e non manifesta alcuna volontà di lasciare il club in questa fase della sua carriera, preferendo consolidare il proprio status di punto fermo in Serie A.

Isaksen Lazio: contatti avviati per il rinnovo

Consapevole delle attenzioni internazionali e della crescita esponenziale del proprio tesserato, la dirigenza capitolina si è già mossa tempestivamente per blindarlo. Nelle ultime settimane sono stati avviati i contatti ufficiali con gli agenti del calciatore per discutere il prolungamento e l’adeguamento del contratto.