Gattuso guarda in Olanda: Man può essere il rinforzo di gennaio! Come sta andando la sua stagione?

Dennis Man è uno dei nomi presenti nel taccuino del direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani. Tutti i numeri della sua stagione con la maglia del PSV

La Lazio comincia a muoversi in vista della prossima sessione invernale di calciomercato, con l’obiettivo di individuare i rinforzi necessari per completare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Tra le priorità della società biancoceleste ci sarebbe l’arrivo di un’alternativa nel reparto offensivo, capace di garantire nuove soluzioni all’allenatore nella seconda parte della stagione. Uno dei nomi che continua a circolare con maggiore insistenza è quello di Dennis Man, attaccante rumeno attualmente in forza al PSV Eindhoven.

L’ex giocatore del Parma, trasferitosi nei Paesi Bassi nella scorsa stagione, sta attraversando un periodo complicato. Dopo un primo anno caratterizzato da una buona continuità di impiego, il classe ’98 ha visto diminuire sensibilmente il proprio minutaggio. Una situazione che potrebbe favorire il suo ritorno in Serie A, con la Lazio interessata a valutare eventuali opportunità di mercato.

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Man trova poco spazio al PSV: i numeri della stagione

L’inizio della stagione 2026/2027 non è stato particolarmente fortunato per Dennis Man. L’attaccante rumeno, infatti, ha dovuto fare i conti con un problema fisico accusato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, un contrattempo che ha inevitabilmente condizionato il suo percorso.

Anche le gerarchie offensive del PSV sembrano essere cambiate rispetto alla precedente annata. Finora Man ha collezionato appena 8 presenze complessive tra tutte le competizioni, partendo dal primo minuto solamente in due occasioni. Ancora più significativo il dato relativo al campionato olandese, dove ha trovato spazio nell’undici titolare una sola volta.

Numeri che raccontano le difficoltà di un calciatore abituato a essere maggiormente coinvolto nelle rotazioni offensive e che adesso potrebbe prendere in considerazione nuove opportunità per ritrovare continuità.

Man ancora a secco: il confronto con la passata stagione

A rendere ancora più evidente il momento complicato dell’ex Parma è soprattutto il rendimento realizzativo. Dopo aver concluso la precedente stagione con 11 reti, Dennis Man non è ancora riuscito a trovare il primo gol ufficiale con la maglia del PSV nell’annata in corso.

Un rendimento decisamente differente rispetto a quello mostrato in passato, quando il rumeno aveva saputo distinguersi per le proprie qualità offensive. La capacità di partire dalla fascia, accentrarsi e rendersi pericoloso negli ultimi metri rappresenta una delle caratteristiche più interessanti del suo repertorio.

Per Gattuso, un profilo con queste qualità potrebbe rappresentare una soluzione aggiuntiva nella gestione del reparto avanzato, soprattutto considerando i numerosi impegni che attendono la formazione biancoceleste nella seconda parte del campionato.

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Calciomercato Lazio, Man può rilanciarsi in Serie A: gennaio diventa un’opportunità?

L’eventuale trasferimento alla Lazio potrebbe rappresentare un’occasione importante anche per lo stesso Dennis Man. Il calciatore conosce già il calcio italiano grazie alla precedente esperienza con il Parma e non avrebbe quindi bisogno di scoprire da zero le caratteristiche della Serie A. Inoltre il suo scarso impiego al PSV potrebbe diventare un elemento da valutare in vista del mercato di gennaio.

La Lazio, intanto, continua a ragionare sulle possibili soluzioni per rinforzare l’attacco di Gattuso. Il nome di Man resta una delle piste da seguire: per il rumeno sarebbe l’opportunità di ritrovare spazio e fiducia, mentre per i biancocelesti potrebbe trasformarsi in un’occasione per aggiungere esperienza e qualità al reparto offensivo.