Pasqualin esalta l’operato di Gattuso: «Sono felice per Rino! E’ un premio alla sua professionalità»

Il procuratore sportivo Claudio Pasqualin ci ha tenuto ad elogiare l’operato del tecnico Gennaro Gattuso! Ecco quanto emerso

La pesante sconfitta dell’Italia contro il Belgio ha aperto diversi interrogativi sul rendimento degli Azzurri. Claudio Pasqualin è intervenuto in merito alla Nazionale. Spazio a elogi per Gennaro Gattuso, protagonista di un ottimo avvio sulla panchina della Lazio.

Il procuratore sportivo ne ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, commentando la debacle degli Azzurri e dedicando anche un pensiero al lavoro svolto dal tecnico biancoceleste!

Italia, Pasqualin elogia Gattuso

Sul momento vissuto dall’allenatore della Lazio, Pasqualin non ha nascosto la propria soddisfazione: «Sono contento per Rino. Davvero. È un premio alla sua professionalità».

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Italia, la bocciatura contro il Belgio

L’analisi sulla prestazione degli Azzurri è invece particolarmente severa. Secondo il procuratore, la squadra dovrà archiviare rapidamente quanto accaduto e concentrarsi sul prossimo appuntamento: «Dobbiamo cancellare mentalmente questa pessima prova e pensare alla grande partita contro la Francia».

Italia, Pasqualin: «È stato tutto un fallimento»

Pasqualin ha poi ribadito la propria sorpresa per una prestazione giudicata nettamente negativa: «Sì, ma questa prestazione è stata pessima. E ciò è sorprendente. Non c’è stata partita. Giocava sempre il Belgio, era primo su tutto. Inutile parlare di dettagli e fallimento della fascia destra, alla fine è stato tutto un fallimento. Strano, eravamo gasatissimi. Eppure la partenza è stata davvero ottima».