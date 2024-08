Stankovic Lazio, parla lo SCOPRITORE: «Lo voleva tutta Europa. E la Roma al posto suo prese Tomic...»

Stankovic Lazio, lo scopritore dell’ex centrocampista svela come lo consigliò al club biancoceleste. E quell’errore della Roma…

Vincenzo Proietti Farinelli, ex ccollaboratore della Lazio, ha parlato a Radio Laziale di quando portò Stankovic in biancoceleste.

LE PAROLE – «A vedere Stankovic c’era tutta Europa, come Inter, Feyenoord… Ero andato a Belgrado portato da Sergio Berti, procuratore di Stankovic. Io ho telefonato subito a Nello Governato per dirgli di correre a chiudere l’operazione per prendere Stankovic visto che c’erano tantissimi club importanti a vederlo. Con Dejan ho avuto un ottimo rapporto. La Roma invece prese Tomic perché doveva portare per forza un giocatore. Io non volevo stare insieme agli altri osservatori perché dovevo essere in incognito. Io ho avuto anche un ottimo rapporto con Mihajlovic».