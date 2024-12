Stadio Flaminio Lazio, Gualtieri: «Il lavoro di esame è in corso. La proposta di Lotito ci è piaciuta»

Stadio Flaminio Lazio, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato così del progetto presentato da Claudio Lotito

Intervenuto ai taccuini de Il Messaggero, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato così del progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio presentato dal presidente della Lazio Claudio Lotito:

PAROLE – «Anche la Lazio, attraverso il presidente Lotito si è orientato verso questa strada proponendo non solo uno stadio ma una riqualificazione di una zona. Si tratta poi di ristrutturare e rendere nuovamente vivibile un impianto storico che adesso è inagibile. A noi quello che abbiamo visto è piaciuto e nel rispetto di tutti i passaggi del caso, anche per la proposta del club biancoceleste, è già in corso il lavoro di esame da parte degli uffici».