Squalifica Gigot, anche lui salta la Real Sociedad! Ammonito in Ajax Lazio: era diffidato

Squalifica Gigot, il calciatore biancoceleste è stato ammonito anche lui durante la partita della Lazio con l’Ajax e non ci sarà con gli spagnoli

La Lazio viaggia spedita verso la vittoria contro l’Ajax, che le consente quindi di consolidare la sua posizione nel g8 di Europa League, ma per Baroni arrivano ben due tegole. Contro la Real Sociedad che sarà la squadra che affronteranno in casa i biancocelesti, il tecnico dovrà fare a meno per squalifica di Pellegrini e Gigot