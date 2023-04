Spezia, che tegola per Semplici: un titolare a rischio per la Lazio

Spezia, non arrivano buone notizie in casa ligure in vista del match di campionato contro la Lazio: ecco chi rischia di saltare il match

Archiviato il match contro il Monza, la Lazio si proietta alla fase calda della stagione con numerosi impegni di campionato decisivi. Venerdì 14 la formazione di Sarri sfiderà lo Spezia, e la formazione ligure ha un grattacapo non indifferente.

L’ex tecnico del Cagliari deve fare i conti con l’assenza di Moutinho, il quale ha subito un infortunio al piede, come dimostra il seguente comunicato

COMUNICATO – Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Joao Moutinho in seguito all’insorgere di una sintomatologia dolorosa accusata nei giorni seguenti al reinserimento in gruppo dopo l’infrazione ossea al malleolo del piede sinistro, hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico per la ricostruzione del retinacolo peroneale inferiore, che verrà effettuato la prossima settimana. Attualmente il calciatore sta proseguendo nello svolgimento di un programma personalizzato tra fisioterapia e palestra, in attesa di sottoporsi all’intervento chirurgico prestabilito