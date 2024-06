Spalletti: «Mourinho? Preferisco non rispondere ma su una cosa sono assolutamente CONVINTO»

Spalletti, il ct azzurro ha rilasciato un intervista replicando alle dure parole di Mourinho riguardo il poco talento italiano

Ai microfoni di Rai Sport ha parlato Luciano Spalletti, il quale replica cosi alle dure parole di Mourinho, il quale aveva criticato lo scarso talento dei calciatori italiani

PAROLE – Io a Mourinho non rispondo nulla. Faccio valutazioni mie e penso di farle obiettive. Dobbiamo avere quell’autostima che non ci crea difficoltà di fronte a nessuno ma al tempo stesso dobbiamo essere umili e pensare da dove partiamo, alle difficoltà avute. Poi c’è comunque da picchiare, però abbiamo delle qualità, abbiamo calciatori forti che stanno venendo fuori come Riccardo Calafiori che è un top

Siamo riconosciuti per essere bravi a fare la fase difensiva e giocare in ripartenza, ma ultimamente in Italia stiamo cambiando come atteggiamento. Dimarco e Di Lorenzo non è che si trovano a loro agio solo nella loro zona di competenza. Sanno fare i centrocampisti, sanno fare gli esterni che si buttano oltre la linea difensiva e hanno anche il piede per mettere la ‘palletta’ morbida dietro la linea difensiva. Arrivare da campioni è sicuramente un vantaggio. Ma dobbiamo far vedere di che roba siamo fatti e di cosa abbiamo dentro