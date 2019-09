Spal-Lazio, settore ospiti sold out: ecco quanti tifosi sono attesi da Roma

Spal-Lazio, al ‘Paolo Mazzaì di Ferrara il settore ospiti sarà gremito di tifosi biancocelesti: biglietti sold out

Ferrara non è mai stata una trasferta proibitiva per i tifosi biancocelesti, che anche per la sfida di domani non si sono lasciati scappare l’opportunità e saranno presenti al fianco della squadra di Simone Inzaghi. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, per Spal-Lazio sono attesi da Roma 1500 tifosi. Capienza massima dunque raggiunta, anche se non è da escludere la possibilità che la società di casa riesca ad ampliare il dato. Nel primo pomeriggio potrebbero arrivare notizie positive. E’ già certo invece che la voce del popolo laziale sarà forte e si farà percepire bene.

