Wesley Sneijder, ex giocatore dell’Inter, ha raccontato un retroscena su Noslin oggi punto inamovibile della Lazio e pronto a vestire la maglia dell’Olanda

C’è un filo rosso che lega i campi dilettantistici dei Paesi Bassi al primo posto in classifica della Serie A conquistato dalla Lazio di Gennaro Gattuso. A raccontarlo è un testimone d’eccezione, Wesley Sneijder, che conosce Tijjani Noslin meglio di chiunque altro per averlo guidato nei primi passi della sua carriera. Intervenuto ai microfoni del podcast olandese Wes & Raf, l’ex trequartista dell’Inter ha ripercorso con orgoglio l’incredibile ascesa dell’ex attaccante del Verona, oggi diventato un pilastro imprescindibile dello scacchiere biancoceleste.

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Noslin e gli inizi complicati: il patto con Sneijder

Prima di affermarsi nel grande calcio italiano, il percorso di Noslin sembrava tutt’altro che in discesa. A svelare le difficoltà caratteriali e disciplinari degli esordi è stato proprio Sneijder, che decise di scommettere sul suo talento grezzo ai tempi del DHSC fissando regole precise:

«Prima del suo arrivo al DHSC aveva la reputazione di essere un elemento problematico. Le qualità tecniche non mancavano, ma era un ragazzo complicato da gestire e arrivava sempre in ritardo. Decisi così di affrontarlo a quattr’occhi per fissare delle regole chiare: mi bastarono poche sedute di allenamento per capire che possedeva tutte le doti per sfondare tra i professionisti. Intravidi in lui un potenziale fuori dal comune e, avviando un percorso mirato, gli feci una promessa precisa: se avesse fatto sul serio senza prendermi in giro, lo avrei portato fino in Eredivisie».

Dalla scommessa vinta in Eredivisie alla consacrazione di Noslin alla Lazio

Quella che sembrava un’impresa irrealizzabile si è trasformata in realtà nel giro di ventiquattro mesi, ponendo le basi per l’attuale esplosione dell’attaccante con la maglia della Lazio. L’ex trequartista ha rivendicato con soddisfazione la bontà di quella intuizione:

«All’epoca pensava che fosse un traguardo irraggiungibile, eppure sono riuscito a mantenere la parola data portandolo nel massimo campionato olandese nell’arco di due anni. Oggi milita nella Lazio ed è uno degli uomini chiave della squadra: i fatti dimostrano che ho tenuto fede all’impegno preso».

La candidatura per l’Olanda: Noslin alternativa ideale a Summerville

Le prestazioni offerte, determinanti per spingere i biancocelesti in cima alla Serie A, proiettano inevitabilmente Noslin anche in ottica internazionale. Secondo Sneijder, il rendimento attuale dell’attaccante merita la chiamata della nazionale Oranje:

«Se dovesse proseguire su questi livelli, non vedo perché non debba ricevere la convocazione dall’Olanda. Bisogna darmi retta: rappresenta una validissima alternativa a Summerville».