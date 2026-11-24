Lazio Atalanta, tregua solo per un giorno: il tifo organizzato rientra all’Olimpico il 6 dicembre per spingere Gattuso verso il derby

Una svolta clamorosa ma circoscritta a soli novanta minuti scuote l’ambiente biancoceleste alla vigilia di un mese cruciale. Con un lungo e articolato comunicato diffuso alle ore 12 attraverso i propri profili social ufficiali, il tifo organizzato della Lazio ha annunciato che rientrerà allo Stadio Olimpico esclusivamente in occasione della sfida casalinga contro l’Atalanta, in programma il prossimo 6 dicembre.

Una decisione maturata non per ricucire lo strappo con la dirigenza, bensì per regalare alla squadra di Gennaro Gattuso e ai sostenitori più giovani un assaggio dell’atmosfera infuocata che accompagnerà poi la stracittadina del 13 dicembre, le trasferte e l’appuntamento di Supercoppa.

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Lazio Atalanta: il motivo del rientro e l’omaggio a Gattuso e ai tifosi

Alla base di questa eccezione c’è la volontà di rispondere all’appello lanciato più volte da Gattuso, uno dei pochi salvati dalla contestazione insieme ai giocatori, che hanno sempre cercato il contatto con il settore ospiti lontano da Roma. Il gruppo organizzato spiega così la scelta di esserci per Lazio Atalanta:

«Poche eccezioni si sono distinte, tra tutti sicuramente ci sono mister Gattuso, che più volte ha ribadito di capire ed accettare la nostra decisione esprimendo però il “sogno” di vedere lo Stadio Olimpico pieno della sua gente, e la sua squadra (plasmata ad immagine e somiglianza del mister) che ad ogni trasferta è venuta sotto il settore ospiti a prendersi il meritato applauso e sappiamo che ci sono vicini!

Per lui, per la squadra, ma soprattutto per tutti quei bambini e tifosi che hanno aderito alla protesta allontanandosi dallo stadio, a quelli che non sono riusciti ad acquistare il biglietto per il derby ed a tutti i laziali che soffrono lontano dalla propria amata Lazio. Abbiamo deciso rendere omaggio entrando il 6 dicembre alla partita Lazio-Atalanta».

Un modo per caricare l’ambiente prima del derby, visto che il centro sportivo di Formello non viene più avvertito come casa a causa delle amichevoli disputate a porte chiuse.

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Contestazione e scontro con Lotito: nessun passo indietro in vista di Lazio Atalanta

Nel testo pubblicato sui canali ufficiali della curva viene ribadito con fermezza che l’ingresso in occasione del match non rappresenta in alcun modo la fine della protesta contro Claudio Lotito e l’area comunicazione del club, né tantomeno una risposta positiva alle iniziative commerciali della società:

«Non ne facciamo una questione economica, la sortita del pack scontato per tre partite non ha avuto gli effetti desiderati dall’ufficio marketing, la nostra passione non si compra con gli sconti, la nostra fede non è un prodotto da supermercato, scegliamo noi quando entrare, riprovateci … sarete più fortunati! Questo non vuol dire bloccare la contestazione, che per questa partita continuerà dentro lo stadio, o erroneamente pensare che si rientri definitivamente, è solo l’ennesima prova di unità e compattezza di un popolo contro un despota».

La linea resta dunque invariata: presenza garantita solo in trasferta e nei derby, mantenendo un giudizio severo su una gestione ritenuta non al passo coi tempi nonostante l’ottimo rendimento in classifica della squadra.

Un dicembre da laziali: l’invito alle famiglie per Lazio Atalanta

L’obiettivo dichiarato nel finale della nota diffusa sui profili social ufficiali del tifo organizzato è trasformare Lazio Atalanta nel primo tassello di un mese intero vissuto al fianco della squadra tra campionato e coppe, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni:

«Come già detto quando abbiamo deciso di non abbonarci e di seguire la Lazio solo in trasferta, anche questa volta chi vuole restare fuori è libero di farlo, chi invece vuole seguirci si prepari a vivere con noi 90 minuti di puro amore! Portate i bambini, mettetegli una bandiera in mano ed una sciarpa al collo e ditegli che per Natale ci regaleremo tutti un dicembre da laziali con quattro partite che ci riossigeneranno fino al derby di ritorno!».