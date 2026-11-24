Walter Sabatini, ex dirigente sportivo, ha celebrato la Lazio di Gattuso prima in classifica non risparmiando una frecciata all’indirizzo di Lotito. Le dichiarazioni

Un’analisi lucida, diretta e senza filtri quella offerta da Walter Sabatini sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Il dirigente sportivo ha acceso i riflettori sull’eccellente momento attraversato dalla Lazio in campionato, individuando in Gennaro Gattuso il vero artefice di una metamorfosi che va ben oltre il semplice aspetto caratteriale, senza però risparmiare una stoccata precisa alla gestione comunicativa e partecipativa del presidente Claudio Lotito.

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La Lazio di Gattuso: un capolavoro mentale e tattico

Secondo Sabatini, ridurre l’operato di Gattuso alla sola grinta agonistica rappresenta un errore di valutazione grossolano. Il tecnico calabrese ha saputo toccare le corde giuste dello spogliatoio biancoceleste, trasformando giocatori finiti ai margini nella passata stagione in perni insostituibili dello scacchiere capitolino.

Nelle sue parole emerge tutta l’ammirazione per la qualità del gioco espresso dai biancocelesti:

«Alla Lazio ha fatto un lavoro sbalorditivo Gattuso, che ha preparato emotivamente i suoi e giocatori l’anno scorso ai margini sono diventati protagonisti. Ha trasferito loro una parte del suo carattere, però smettiamola con la litania di Gattuso uguale Ringhio, solo grinta e basta. Stiamo parlando di un allenatore che fa giocare benissimo la sua squadra».

Da Belahyane a Isaksen: i giocatori della Lazio rigenerati da Gattuso

Il lavoro psicologico svolto dall’allenatore sulla testa dei calciatori trova riscontro diretto nella crescita esponenziale di tre singoli in particolare. Sabatini ha voluto elogiare la nuova dimensione raggiunta da Reda Belahyane, Tijjani Noslin e soprattutto Gustav Isaksen, sottolineando come l’esterno danese abbia finalmente superato i propri blocchi mentali:

«Penso a Belahyane, oggi invidiabile regista di copertura; a Noslin, attaccante che potrebbe giocare in qualsiasi club; a Isaksen soprattutto. Il danese ha sempre scontato una timidezza tecnica insopportabile. Le sue grandissime potenzialità le teneva nel cassetto, non prendeva rischi, adesso gioca in maniera prepotente, persino arrogante, può trasformare in oro qualsiasi situazione di gioco e questo è merito di Gattuso che ha lavorato sulla testa dei giocatori».

Il paradosso Lotito: competenze calcistiche e distanza dai tifosi della Lazio

Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, non poteva mancare un passaggio dedicato al patron biancoceleste. Walter Sabatini riconosce a Lotito doti non comuni nel panorama dirigenziale italiano, ma individua con chiarezza il limite principale della sua gestione nel rapporto con l’ambiente della Lazio:

«Lotito è un grande presidente, lo dico con cognizione di causa. È dotato sotto il profilo temperamentale e della conoscenza calcistica. Sbaglia le cose facili perché sottrae a tutti, non so se involontariamente, il senso di partecipazione: i tifosi di ogni squadra si sentono i veri padroni del club, invece lui fa il presidente come gli pare, si prende tutto. Gliel’ho sempre detto ma non ha mai seguito i miei suggerimenti».