Signori ricorda la sua amica Suor Paola con delle emozionanti parole sui social: il suo cordoglio alla tifosa della Lazio

Anche una leggenda biancoceleste come Beppe Signori è rimasto estremamente colpito dalla dipartita di Suor Paola, simbolo di lazialità e grande donna. L’ex giocatore di Lazio, Sampdoria e Bologna ha voluto scrivere alcune righe sui social in memoria della

«Per tutti eri Suor Paola, per me eri la mia amica Paola, con la quale ho condiviso tanti bellissimi momenti della mia storia Laziale. Ti ricordo soprattutto nei momenti con i bimbi bisognosi. Tu eri sempre in prima linea con il tuo immancabile sorriso sul viso. Ora ti immagino tifare Lazio da lassù! Ciao amica Paola».