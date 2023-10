Serie A, la classifica aggiornata dopo Torino-Inter 0-3

Serie A, alla luce della roboante vittoria dell’Inter contro il Torino ecco la classifica aggiornata in attesa di Sassuolo-Lazio

E’ terminata con una roboante vittoria per 3-0 dell’Inter contro il Torino, l’anticipo delle ore 18 che consente alla formazione di Inzaghi di proiettarsi in vetta. Questa la classifica in attesa di Sassuolo-Lazio

Inter 22*

Milan 21

Juventus 17

Fiorentina 17

Napoli 17*

Atalanta 13

Monza 12

Frosinone 12

Lecce 12

Roma 11

Bologna 11

Sassuolo 10

Lazio 10

Torino 9*

Genoa 8

Verona 8*

Udinese 5

Empoli 4

Salernitana 3

Cagliari 2