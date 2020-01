Serie A, Irrati fermato per almeno un turno

Dopo la svista in Inter-Atalanta, l’arbitro che era presente in sala Var sarà sanzionato dall’AIA con almeno un turno di stop

Il fischietto della sezione di Firenze, presente in sala Var durante Inter-Atalanta, avrebbe dovuto aiutare e seguentemente correggere la decisione presa da Rocchi nell’episodio chiave della partita, ma così non è stato. Per questo Massimiliano Irrati è stato sanzionato dall’AIA con uno stop di almeno una giornata.

Errori del genere non sono più ammissibili dopo l’introduzione dell’ausilio video e, se anche si dovessero registrare, il Var è stato messo apposta per correggere certe scelte. Chi era presente davanti ai monitor non è stato di aiuto e così Nicchi, coadiuvato dal designatore Rizzoli, ha deciso di infliggere una punizione a chi non ha adempiuto ai propri doveri.