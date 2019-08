Vittoria e tanti elogi per la Lazio, che si è imposta in maniera perentoria su uno dei campi più difficili della Serie A. Tanti individualità sono spiccate nella gara contro la Sampdoria; dagli esterni di centrocampo a Correa, passando per Parolo. Due dei migliori sono stati sicuramente Milinkovic e Immobile autore di una doppietta.

TOP 11 – La prestazione di quest’ultimi due è stata notata anche dal portale britannico Whoscored.com, che li ha inseriti nella top 11 della Serie A relativa alla prima giornata. Ecco la formazione completa:

🇮🇹 Serie A Team of the Week — @Inter midfielder Marcelo Brozovic is the ⭐️ player from the first best XI of the season

Sirigu

De Sciglio

Becao@chiellini

Kolarov

Candreva

Milinkovic-Savic

Brozovic@Lor_Insigne @EdDzeko @ciroimmobile https://t.co/x7C9pK8Ce8 pic.twitter.com/IXnSdohUwt

— WhoScored.com (@WhoScored) August 27, 2019