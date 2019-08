Lazio, Milinkovic da Champions! Lotito pensa ad un ritocco dell’ingaggio

Pronto per Milinkovic un ritocco alla parte fissa (adesso vicina ai 3 milioni annui) in modo da avvicinarlo all’ingaggio più alto possibile

Milinkovic da Champions! Al debutto stagionale in campionato, Sergej è risultato uno dei migliori in campo, siglando il record di duelli vinti e di passaggi offensivi. Il centrocampista serbo ha dimostrato – se ancora ce ne fosse bisogno – di poter fare la differenza all’interno della rosa di Inzaghi. Lotito ed il club non vogliono privarsi di un giocatore del suo livello. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il numero uno dei capitolini è pronto a rilanciare, preparando un adeguamento contrattuale per il ‘Sergente’. Il suo procuratore Kezman è già a Roma, ha accompagnato il giovane Pavlovic, ma il nuovo contratto sarà firmato dal serbo a mercato finito, magari a settembre. Pronto per lui un ritocco alla parte fissa (ora vicina ai 3 milioni annui) in modo da avvicinarlo al millimetro all’ingaggio più alto possibile, in questo momento percepito da Immobile. Il matrimonio tra Sergej e la Lazio sembra destinato a durare.