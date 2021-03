Serie A, il Cagliari acciuffa la Sampdoria al 96º. Al Ferraris finisce 2-2

Pari e spettacolo tra Sampdoria e Cagliari al Ferraris, dove la squadra di Semplici si salva nei minuti di recupero grazie a Nainggolan

La Sampdoria non riesce a ritrovare la vittoria che manca dal 14 febbraio nel match contro la Fiorentina e deve arrendersi a un gol di Nainggolan, che permette al Cagliari di portare in Sardegna un punto prezioso.

La squadra di Semplici si porta in vantaggio grazie al gol numero 13 di Joao Pedro in campionato, ma tra il 78′ e l’80’ i blucerchiati la ribaltano grazie all’uno-due micidiale di Bereszynski e Gabbiadini. Sembra finita ma al 96′ arriva il pareggio di Radja Nainggolan, al primo gol della terza parentesi in maglia rossoblu.