Serie A, il Cagliari esonera Rolando Maran

Dopo la sconfitta contro la Roma, il Cagliari ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore Maran. Al suo posto si pensa a Canzi

Il Cagliari ieri ha ottenuto la sua undicesima partita senza vittoria perdendo con la Roma in casa.

Oltre che al pubblico, anche la società non riesce più a tollerare una situazione simile, soprattutto per come era iniziato il campionato e per questo è stato deciso di esonerare Rolando Maran, come si apprende da GianlucaDiMarzio.com. Ora il club sardo si sta guardando in giro ed al momento la soluzione più plausibile è la promozione di Max Canzi, attuale allenatore della Primavera.